У Володимирі УПЦ МП з Успенського собору може переселитися у приміщення нічного клубу
Сьогодні, 16:09
У Володимирі не вщухають розмови про виселення московитів з культових споруд Успенського собору, а до них додаються і нові чутки. Зокрема, про нове місце збору московської єпархії. Віряни нібито вирішили далеко не тікати і, використавши «зв’язки», готують собі місце для розміщення єпархії і збору пожертв у колишньому нічному клубі «Метелик», пише БУГ.
Уже кілька днів поспіль місцеві помічають, як прихожани прибирають територію біля цього приміщення – носять речі, чистять двір, готують щось усередині.
Іронія долі: колись у цих стінах гриміла музика, танцювала молодь і лилася горілка і пиво ріками. А тепер, схоже, готуються правити молебні люди, які вперто не хочуть розуміти важливість відмови від впливу російської церкви в Україні в період війни.
Будівля, як відомо, досі належить Руслану Морозу – “добре відомому” у Володимирі політику та бізнесмену. У різні роки він встиг побувати депутатом міської ради від партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна», а згодом — кандидатом від нині забороненої проросійської партії «ОПЗЖ».
Коментарі 0
