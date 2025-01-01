У Володимирі УПЦ МП з Успенського собору може переселитися у приміщення нічного клубу

У Володимирі УПЦ МП з Успенського собору може переселитися у приміщення нічного клубу
У Володимирі не вщухають розмови про виселення московитів з культових споруд Успенського собору, а до них додаються і нові чутки. Зокрема, про нове місце збору московської єпархії. Віряни нібито вирішили далеко не тікати і, використавши «зв’язки», готують собі місце для розміщення єпархії і збору пожертв у колишньому нічному клубі «Метелик», пише БУГ.

Уже кілька днів поспіль місцеві помічають, як прихожани прибирають територію біля цього приміщення – носять речі, чистять двір, готують щось усередині.

Іронія долі: колись у цих стінах гриміла музика, танцювала молодь і лилася горілка і пиво ріками. А тепер, схоже, готуються правити молебні люди, які вперто не хочуть розуміти важливість відмови від впливу російської церкви в Україні в період війни.

Будівля, як відомо, досі належить Руслану Морозу – “добре відомому” у Володимирі політику та бізнесмену. У різні роки він встиг побувати депутатом міської ради від партії Сергія Тігіпка «Сильна Україна», а згодом — кандидатом від нині забороненої проросійської партії «ОПЗЖ».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: УПЦ МП, церква
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинська дитяча лікарня замовила ремонт за майже 11,5 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:15
У Володимирі УПЦ МП з Успенського собору може переселитися у приміщення нічного клубу
Сьогодні, 16:09
Патрульна поліція у Луцьку отримала доступ до системи відеоспостереження «Безпечне місто»
Сьогодні, 15:13
Скільки коштують сушені гриби на Волині
Сьогодні, 14:18
На Волині продали дозволи на видобуток піску: відомо, хто і де користуватиметься надрами
Сьогодні, 13:11
Медіа
відео
1/8