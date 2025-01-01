Скільки коштують сушені гриби на Волині

Скільки коштують сушені гриби на Волині
На ринках Волині стартував сезон продажу сушених і маринованих грибів. Любителям осінніх смаколиків доведеться викласти чималу суму.

Скільки коштують гриби, дізнавалися журналісти сайту «Конкурент».

Як пишуть у фейсбук-спільноті «Грибники Волині», трилітрова банка сушених білих грибів коштує близько 699 гривень, а 3 літри підосичників – 399 гривень.

Не менш популярні й мариновані гриби. За півлітрову баночку білих маринованих просять 299 гривень, тоді як підосичники коштують 149 гривень.

