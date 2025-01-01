Скільки коштують сушені гриби на Волині





Скільки коштують гриби, дізнавалися журналісти сайту



Як пишуть у фейсбук-спільноті «Грибники Волині», трилітрова банка сушених білих грибів коштує близько 699 гривень, а 3 літри підосичників – 399 гривень.



Не менш популярні й мариновані гриби. За півлітрову баночку білих маринованих просять 299 гривень, тоді як підосичники коштують 149 гривень.

