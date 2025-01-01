«Тут я й летіла»: слабозора лучанка скаржиться на перешкоди біля свого будинку
Сьогодні, 12:14
Лучанка Світлана Ващук від народження незряча. Мешкає в районі Північного ринку. Попри все старається не сидіти в чотирьох стінах. Проте кожен вихід із дому – ще те випробування.
Жінка скаржиться – біля її будинку жодного світлофора, високі бордюри й нерівна бруківка, йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь».
«Постійно ось тут часом я переходжу дорогу. Зупиняється машина, я впевнено йду, а вони перед носом буквально їдуть. Тут немає ні світлофора, ото ледь-ледь добилася, що знак поставили, але вони на знак не дивляться. Вони стараються якнайшвидше проїхати, а я тим більше з палкою. Воно так здається. Наче всі пройшли, а я йду і от», – розказує лучанка.
Пішохідний перехід в цьому районі – небезпечний. Та й нерівно вкладена бруківка – теж приносить труднощі в пересування для слабозорих людей.
Коментарі 0
