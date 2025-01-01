Магнітні бурі: прогноз на 25 жовтня
Сьогодні, 10:12
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 25 жовтня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 25 жовтня, очікується сонячна активність із К-індексом 2–3 (зелений рівень), що відповідає магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У суботу, 25 жовтня, очікується сонячна активність із К-індексом 2–3 (зелений рівень), що відповідає магнітним хвилюванням, нездатним впливати на самопочуття людей.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Магнітні бурі: прогноз на 25 жовтня
Сьогодні, 10:12
На війні загинув захисник з Волині Іван Воронюк
Сьогодні, 09:15
Військовий пенсіонер ошукав владу міста Володимир на понад 800 тисяч гривень: що відомо
Сьогодні, 08:20
Гнідавський цукровий завод запрацював на повну потужність
Сьогодні, 07:15