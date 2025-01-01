На війні загинув захисник з Волині Іван Воронюк

На фронті загинув(23.12.1985 р), жителя Старосілля.Про це повідомили у Колківській громаді."Герой загинув 19 січня 2024 року. Наш земляк, мужній 39-річний воїн, який тривалий час вважався зниклим безвісти, поклав своє життя під час виконання обов’язків військової служби в Запорізькій області, захищаючи Батьківщину.Це непоправна втрата і глибокий біль для кожного з нас. Ми схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав найдорожче – своє життя – заради нашої свободи та миру.Висловлюємо найщиріші співчуття родині, близьким, друзям та побратимам загиблого. Сумуємо разом з вами, розділяючи ваш невимовний біль у цю важку годину. На жаль, немає слів, що можуть загоїти цю болючу рану", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про дату та час прибуття скорботного кортежу та поховання буде повідомлено додатково.Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Героя.