Військовий пенсіонер ошукав владу міста Володимир на понад 800 тисяч гривень: що відомо





Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду від 20 жовтня 2025 року, передає



За даними слідства, обвинувачений подав документи на отримання грошової компенсації за житло, призначене для ветеранів та осіб з інвалідністю. У заяві він навмисно зазначив недостовірну інформацію про відсутність житла, що призвело до завищення суми компенсації на 817 088,40 грн. Загальна сума перерахованих коштів склала 2 677 129,56 грн.



Обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та добровільно відшкодував завдану шкоду.



Суд, врахувавши активне сприяння розкриттю злочину, відсутність попередніх судимостей та інші пом’якшувальні обставини, призначив йому умовне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.



Під час іспитового строку чоловік зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації в органі пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловік, інвалід 1 групи А, визнаний винним у справі про шахрайство у великому розмірі.Про це йдеться у вироку Володимирського міського суду від 20 жовтня 2025 року, передає ВСН За даними слідства, обвинувачений подав документи на отримання грошової компенсації за житло, призначене для ветеранів та осіб з інвалідністю. У заяві він навмисно зазначив недостовірну інформацію про відсутність житла, що призвело до завищення суми компенсації на 817 088,40 грн. Загальна сума перерахованих коштів склала 2 677 129,56 грн.Обвинувачений повністю визнав свою провину, щиро розкаявся та добровільно відшкодував завдану шкоду.Суд, врахувавши активне сприяння розкриттю злочину, відсутність попередніх судимостей та інші пом’якшувальні обставини, призначив йому умовне покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.Під час іспитового строку чоловік зобов’язаний періодично з’являтися для реєстрації в органі пробації та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію