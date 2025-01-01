Гнідавський цукровий завод запрацював на повну потужність





«Свої корективи вносить погода, однак все буде гаразд. Цукристість буряку цього річ на порядок вище ніж минулого року, тому вихід цукру має бути нормальним», – розповідає заступник директора Гнідавського цукрового з питань сировини Олександр Нікішин.



Для успішного проведення сезону переробки на Гнідавському цукровому заводі щороку проводять серйозний сезон підготовки, а це підготовка обладнання, моніторинг посівних площ, робота з бурякоздавачами й багато іншого.



«Ціна на газ внесла свої корективи в сезон цукроваріння, адже в порівнянні з минулим роком виросла на 350%. Тому аби ми не готувались до сезону завчасно і не розробляли комбіновані схеми, то можна було б і не розпочинати сезон. Цьогоріч у цукроварів дві проблеми: погода і ціна на газ», – каже Олександр Нікішин.



Та попри всі негаразди Гнідавський цукровий завод запустився вчасно і готовий переробити всі цукрові буряки, які будуть доставлені на завод, аби важка праця селян-бурякоздавачів не була марною.

