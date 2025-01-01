Гнідавський цукровий завод запрацював на повну потужність
Сьогодні, 07:15
Гнідавський цукровий завод запрацював на повну потужність і перші тони «солодкого кореню» вже пішли на переробку. На підприємстві запевняють, що цьогоріч в планах отримати в межах 400 тис. т сировини від бурякоздавачів, пише agronews.ua.
«Свої корективи вносить погода, однак все буде гаразд. Цукристість буряку цього річ на порядок вище ніж минулого року, тому вихід цукру має бути нормальним», – розповідає заступник директора Гнідавського цукрового з питань сировини Олександр Нікішин.
Для успішного проведення сезону переробки на Гнідавському цукровому заводі щороку проводять серйозний сезон підготовки, а це підготовка обладнання, моніторинг посівних площ, робота з бурякоздавачами й багато іншого.
«Ціна на газ внесла свої корективи в сезон цукроваріння, адже в порівнянні з минулим роком виросла на 350%. Тому аби ми не готувались до сезону завчасно і не розробляли комбіновані схеми, то можна було б і не розпочинати сезон. Цьогоріч у цукроварів дві проблеми: погода і ціна на газ», – каже Олександр Нікішин.
Та попри всі негаразди Гнідавський цукровий завод запустився вчасно і готовий переробити всі цукрові буряки, які будуть доставлені на завод, аби важка праця селян-бурякоздавачів не була марною.
