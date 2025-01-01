Валюта здорожчала: офіційний курс на 25 жовтня

Валюта здорожчала: офіційний курс на 25 жовтня
Сьогодні, 25 жовтня, Національний банк України на 14 копійок підняв курс долара до гривні. Офіційний курс встановили на рівні 41,89 грн за 1 долар.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс євро становить 48,55 грн.

Польський злотий здорожчав на 3 копійки. Офіційний курс встановили на рівні 11,46.

В обмінниках долар продають у середньому за 41,6 грн. Купують за 41,9 грн.

За євро в обмінниках пропонують 48,6 грн. Продають за 48,95 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Тут я й летіла»: слабозора лучанка скаржиться на перешкоди біля свого будинку
Сьогодні, 12:14
Валюта здорожчала: офіційний курс на 25 жовтня
Сьогодні, 11:17
Магнітні бурі: прогноз на 25 жовтня
Сьогодні, 10:12
На війні загинув захисник з Волині Іван Воронюк
Сьогодні, 09:15
Військовий пенсіонер ошукав владу міста Володимир на понад 800 тисяч гривень: що відомо
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8