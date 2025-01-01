Валюта здорожчала: офіційний курс на 25 жовтня





Про це свідчать дані на сайті НБУ.



Курс євро становить 48,55 грн.



Польський злотий здорожчав на 3 копійки. Офіційний курс встановили на рівні 11,46.



В обмінниках долар продають у середньому за 41,6 грн. Купують за 41,9 грн.



За євро в обмінниках пропонують 48,6 грн. Продають за 48,95 грн.

