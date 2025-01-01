На Волині продали дозволи на видобуток піску: відомо, хто і де користуватиметься надрами





Як додати профільний сайт Nadra.info, аукціони відбулися 15 жовтня. Лоти передбачали дозвіл на промислову розробку родовищ продовжують 20 років, – пише



Перший – це ділянка «Долина» поблизу східної околиці села Кривлин на Ковельщині. Її початкова вартість була 755,2 тис. грн. У торгах взяли участь дві компанії. Переможець – місцеве ТзОВ «Волиньсервісбуд» із пропозицією 1,135 млн грн. Інший учасник – ФОП Гук Артур Володимирович, його пропозиція склала 1,125 млн грн.



Згідно з даними сервісу YouControl, «Волиньсервісбуд» (основний вид діяльності – добування піску, гравію, глин і каоліну) контролюють Емілія Лагутіна, Тетяна Мисник, Олександр Цимбалюк. Тетяна Мисник разом із родичами та бізнес-партнерами керує компанією «Буськпромбуд», що зареєстрована у селищі Олесько Золочівського району Львівщини та займається видобутком піску та гравію.



Другий аукціон – це ділянка «Пісочне» поблизу села Шкурат на Ковельщині. Початкова вартість була 94,56 тис. грн.



Переможцем став ТзОВ «Поворський полігон утилізації відходів» – 125 тис. грн. Компанія була ініціатором торгівлі. Інший учасник – ФОП Ковальчук Віталій Володимирович із пропозицією 115 тис. грн.



ТОВ «Поворський полігон утилізації відходів» контролює Катерина Вовк, йдеться на платформі YouControl. Вона також є директором ТзОВ «Ковельський піщаний кар’єр», яке донедавна належало депутатам Волинської обласної ради від партії «Батьківщина» Сергєві Котюку.

Державна служба геології та надр України провела аукціони з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Крім того, продали два дозволи на отримання піску в Ковельському районі Волинської області, їхня загальна вартість становить 1,26 млн грн.

