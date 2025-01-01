Патрульна поліція у Луцьку отримала доступ до системи відеоспостереження «Безпечне місто»





Система «Безпечне місто» — це мережа камер спостереження, які фіксують ситуації на вулицях Луцька, пише



Муніципальна варта Луцької міської ради повідомила, що надала прямий доступ до системи відеоспостереження, проклавши волоконно-оптичну лінію зв’язку до управління патрульної поліції у Волинській області.



Роботи тривали близько місяця й вартували в межах 200 тис. грн, розповіла у коментарі misto.media директорка департаменту Юлія Чіпак.



«Ми проклали свою оптику, налаштували вузли, комутатори, обладнання і під’єднали патрульну поліцію до системи», — розповіла вона.



Що зміниться для патрульних

Речниця патрульної поліції у Волинській області Анастасія Кідрук зазначила, що доступ до системи дозволить правоохоронцям:



оперативніше реагувати на події;



запобігати правопорушенням;



швидше встановлювати обставини інцидентів;



використовувати записи для встановлення винуватців ДТП, порушень громадського порядку тощо.



«Ми зможемо в реальному часі бачити, що відбувається на вулицях. Система допомагає формувати доказову базу у справах про ДТП чи порушення громадського порядку», — зазначила речниця.



Проте доступ до камер мають лише ті працівники, які чергують у відповідних підрозділах й мають офіційний дозвіл.



Зокрема, це працівники чергової частини та аналітичних відділів, які координують дії нарядів і моніторять ситуацію в місті.



Самі екіпажі отримують необхідну інформацію вже від чергового працівника під час виїздів на виклики.

