Патрульна поліція у Луцьку отримала доступ до системи відеоспостереження «Безпечне місто»
Сьогодні, 15:13
Патрульні Луцька отримали доступ до системи «Безпечне місто». Це дозволить працівникам оперативніше реагувати та запобігати правопорушенням.
Система «Безпечне місто» — це мережа камер спостереження, які фіксують ситуації на вулицях Луцька, пише misto.media.
Муніципальна варта Луцької міської ради повідомила, що надала прямий доступ до системи відеоспостереження, проклавши волоконно-оптичну лінію зв’язку до управління патрульної поліції у Волинській області.
Роботи тривали близько місяця й вартували в межах 200 тис. грн, розповіла у коментарі misto.media директорка департаменту Юлія Чіпак.
«Ми проклали свою оптику, налаштували вузли, комутатори, обладнання і під’єднали патрульну поліцію до системи», — розповіла вона.
Що зміниться для патрульних
Речниця патрульної поліції у Волинській області Анастасія Кідрук зазначила, що доступ до системи дозволить правоохоронцям:
оперативніше реагувати на події;
запобігати правопорушенням;
швидше встановлювати обставини інцидентів;
використовувати записи для встановлення винуватців ДТП, порушень громадського порядку тощо.
«Ми зможемо в реальному часі бачити, що відбувається на вулицях. Система допомагає формувати доказову базу у справах про ДТП чи порушення громадського порядку», — зазначила речниця.
Проте доступ до камер мають лише ті працівники, які чергують у відповідних підрозділах й мають офіційний дозвіл.
Зокрема, це працівники чергової частини та аналітичних відділів, які координують дії нарядів і моніторять ситуацію в місті.
Самі екіпажі отримують необхідну інформацію вже від чергового працівника під час виїздів на виклики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Система «Безпечне місто» — це мережа камер спостереження, які фіксують ситуації на вулицях Луцька, пише misto.media.
Муніципальна варта Луцької міської ради повідомила, що надала прямий доступ до системи відеоспостереження, проклавши волоконно-оптичну лінію зв’язку до управління патрульної поліції у Волинській області.
Роботи тривали близько місяця й вартували в межах 200 тис. грн, розповіла у коментарі misto.media директорка департаменту Юлія Чіпак.
«Ми проклали свою оптику, налаштували вузли, комутатори, обладнання і під’єднали патрульну поліцію до системи», — розповіла вона.
Що зміниться для патрульних
Речниця патрульної поліції у Волинській області Анастасія Кідрук зазначила, що доступ до системи дозволить правоохоронцям:
оперативніше реагувати на події;
запобігати правопорушенням;
швидше встановлювати обставини інцидентів;
використовувати записи для встановлення винуватців ДТП, порушень громадського порядку тощо.
«Ми зможемо в реальному часі бачити, що відбувається на вулицях. Система допомагає формувати доказову базу у справах про ДТП чи порушення громадського порядку», — зазначила речниця.
Проте доступ до камер мають лише ті працівники, які чергують у відповідних підрозділах й мають офіційний дозвіл.
Зокрема, це працівники чергової частини та аналітичних відділів, які координують дії нарядів і моніторять ситуацію в місті.
Самі екіпажі отримують необхідну інформацію вже від чергового працівника під час виїздів на виклики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Патрульна поліція у Луцьку отримала доступ до системи відеоспостереження «Безпечне місто»
Сьогодні, 15:13
Скільки коштують сушені гриби на Волині
Сьогодні, 14:18
На Волині продали дозволи на видобуток піску: відомо, хто і де користуватиметься надрами
Сьогодні, 13:11
Валюта здорожчала: офіційний курс на 25 жовтня
Сьогодні, 11:17