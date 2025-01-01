26 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначає день народження журналіст та письменник(на фото).Крім того, особисте свято сьогодні у колишнього начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, а нині операційного директора в центральному апараті ДП «Ліси України»Також день народження цього дня святкує заступник луцького мера, керуючий справами виконкомуІменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Дмитро, Антон, Марк, Василь, Афанасій.Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.26 жовтня 2010 року у Луцьку відкрили студентську поліклініку.У 2012 році в Луцьку відкрили торгово-розважальний комплекс «Сіті-парк».В останню неділю жовтня святкують День автомобіліста і дорожника. Цей день затверджений згідно з Указом Президента України Леоніда Кравчука в 1993 році. Подія є офіційним професійним святом працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства.