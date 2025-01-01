26 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження журналіст та письменник Володимир Лис (на фото).
Крім того, особисте свято сьогодні у колишнього начальника Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства, а нині операційного директора в центральному апараті ДП «Ліси України» Олександра Кватирка.
Також день народження цього дня святкує заступник луцького мера, керуючий справами виконкому Юрій Вербич.
Іменини сьогодні за новим церковним календарем відзначають Дмитро, Антон, Марк, Василь, Афанасій.
Вітаємо усіх волинян, у яких сьогодні свято, та бажаємо їм здоров’я, радості й достатку.
26 жовтня 2010 року у Луцьку відкрили студентську поліклініку.
У 2012 році в Луцьку відкрили торгово-розважальний комплекс «Сіті-парк».
В останню неділю жовтня святкують День автомобіліста і дорожника. Цей день затверджений згідно з Указом Президента України Леоніда Кравчука в 1993 році. Подія є офіційним професійним святом працівників автомобільного транспорту та дорожнього господарства.
