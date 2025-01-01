У Луцьку стався конфлікт між військовозобов'язаним і ТЦК: що відомо

У Луцьку стався конфлікт між військовозобов'язаним і ТЦК: що відомо
У Луцьку у районі залізничного вокзалу стався конфлікт між працівниками ТЦК та військовозобов'язаним, який намагався втекти від групи оповіщення.

Це трапилося ввечері у четвер, 23 жовтня. Відео конфлікту опублікував Oлександр Стеренчук у фейсбуці, передає ВСН.

Видання ВСН звернулося за коментарем до Волинського обласного ТЦК та СП. Речниця обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Уляна Кравчук повідомила, що один із громадян, який мав обов’язок прибути за повісткою, відмовився пред’явити документи та намагався втекти від групи оповіщення.

«23 жовтня близько 21:00 у районі залізничного вокзалу в Луцьку під час виконання службових обов’язків військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які перебували у військовій формі, здійснювали заходи з оповіщення громадян, які підлягають призову на військову службу. Один із громадян, який мав обов’язок прибути за повісткою, не пред’явив документів і намагався втекти від групи оповіщення. Наразі зазначена особа прийнята до навчального центру Десантно-штурмових військ для подальшого проходження військової служби»», - повідомила Уляна Кравчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ТЦК, скандали
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Коли дадуть опалення українцям: подробиці
Сьогодні, 23:19
У Луцьку стався конфлікт між військовозобов'язаним і ТЦК: що відомо
Сьогодні, 22:12
Сім'ям шістьох полеглих на війні нацгвардійців передали держнагороди
Сьогодні, 21:15
У ніч на 26 жовтня Україна перейде на зимовий час
Сьогодні, 20:38
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у неділю, 26 жовтня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8