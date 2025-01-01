У Луцьку стався конфлікт між військовозобов'язаним і ТЦК: що відомо





Це трапилося ввечері у четвер, 23 жовтня. Відео конфлікту опублікував Oлександр Стеренчук у фейсбуці, передає



Видання ВСН звернулося за коментарем до Волинського обласного ТЦК та СП. Речниця обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Уляна Кравчук повідомила, що один із громадян, який мав обов’язок прибути за повісткою, відмовився пред’явити документи та намагався втекти від групи оповіщення.



«23 жовтня близько 21:00 у районі залізничного вокзалу в Луцьку під час виконання службових обов’язків військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які перебували у військовій формі, здійснювали заходи з оповіщення громадян, які підлягають призову на військову службу. Один із громадян, який мав обов’язок прибути за повісткою, не пред’явив документів і намагався втекти від групи оповіщення. Наразі зазначена особа прийнята до навчального центру Десантно-штурмових військ для подальшого проходження військової служби»», - повідомила Уляна Кравчук.

