Коли дадуть опалення українцям: подробиці
Опалювальний сезон в Україні вже стартував для об’єктів соціальної та критичної інфраструктури в окремих регіонах. Решта областей розпочнуть його найближчими днями.

Про це повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук, відповідаючи на питання кореспондента РБК-Україна.

"Щодо опалювального сезону. Для соціальної інфраструктури в багатьох регіонах вже почався опалювальний сезон, для деяких об'єктів критичної інфраструктури", - пояснила вона.

За даними міністра, далі кожен регіон залежно від середньодобової температури буде приймати рішення щодо початку опалювального сезону.

"Я думаю, що це почнеться вже найближчими днями, оскільки ми знову очікуємо зниження температури. Затягувань з боку уряду цього питання точно не буде. Я думаю, що в найближчі дні зі зниженням температури місцеві органи влади будуть приймати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах", - підкреслила вона.

