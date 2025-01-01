Сім'ям шістьох полеглих на війні нацгвардійців передали держнагороди





Рідні полеглих захисників отримали ордени "За мужність" III ступеня. Про це 25 жовтня повідомили у військовій частині 1141 Національної гвардії України.



Відповідно до указів президента, за особисту мужність, виявлену при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння Українському народові, вірність військовій присязі, орденом "За мужність" III ступеня (посмертно) нагороджено:



солдата Власюк Миколу Васильовича

солдата Місько Миколу Васильовича

сержанта Зберун Володимира Васильовича

старшого солдата Будз Олексія Сергійовича

солдата Тихий Андрія Васильовича

молодшого сержанта Серебров Валерія Віталійовича



Посмертні ордени вручили батькам, дружинам та дітям загиблих нацгвардійців.

