Шкільні автобуси для довезення учнів отримали ще 4 громади Волині





Про це повідомили на сайті Волинської облдержадміністрації, пише



Спецавтобуси, обладнані місцями для з обмеженою здатністю до пересування, придбали за кошти державного і місцевих бюджетів на умовах співфінансування. Наразі громади Волині мають 286 автобусів, із яких 35 — спеціальні.



Старовижівська громада отримала один із таких автобусів цього року вперше. Старовижівський селищний голова Василь Камінський розповів, що громада має 6 автобусів для довезення дітей у школи. Через велику кількість учнів, сказав посадовець, потреба в автобусах залишається актуальною.



Що відомо про забезпечення шкільними автобусами на Волині



З початку оголошення воєнного стану для потреб ЗСУ вилучили понад 60 шкільних автобусів, які перебували в комунальній власності територіальних громад Волинської області.



У 2024 році для Волині на закупівлю шкільних автобусів з державного бюджету виділили 20,544 мільйона гривень. На умовах співфінансування придбали 8 автобусів. Від початку повномасштабної війни, як гуманітарну допомогу від іноземних донорів та партнерів, область отримала 21 автобус для підвезення учнів та вчителів.



У січні 2025 року в ОДА повідомили, що Волинь отримала понад 112 мільйонів гривень на придбання шкільних автобусів у 2025 році. Їх закуплять для тих громад, які співфінансуватимуть закупівлю. Станом на кінець жовтня 2025 року автопарк шкільних автобусів в області налічує 286 одиниць.

