Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 жовтня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 30 жовтня
Луцьк
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16° тепла.
Область
Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17° тепла.
