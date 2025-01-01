Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 30 жовтня

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня
Сьогодні, 20:00
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
Сьогодні, 19:47
Шкільні автобуси для довезення учнів отримали ще 4 громади Волині
Сьогодні, 19:05
Евакуація з Покровська вже майже неможлива. Тривають бої за місто, - Донецька ОВА
Сьогодні, 18:32
У Луцьку патрульні допомогли літній жінці, яка перебувала в безпорадному стані
Сьогодні, 17:05
Медіа
відео
1/8