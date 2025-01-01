Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 30 жовтня



Луцьк



Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 14-16° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17° тепла.

