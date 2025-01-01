Луцького бізнесмена нагородили орденом «За заслуги» ІІІ ступеня

Голова Волинської ОВАвручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня– фундаторові Музею сучасного українського мистецтва Корсаків та голові ради директорів інвестиційної компанії VolWest Group.Про це він розповів на своїй сторінці на Фейсбуці.Нагороду присвоєно Указом Президента України за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, вагомий внесок у розвиток суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку.З початку повномасштабної війни Віктор Корсак зініціював волонтерські проєкти VolWest HUB — від курсів із тактичної медицини до виробництва аптечок і рюкзаків для військових медиків, а також створення Центру допомоги ВПО."Хочу зауважити, що Віктор Іванович — це людина, знана не лише на Волині, а й у всій Україні та за її межами. Успішний бізнесмен, меценат, волонтер, людина, яка підтримує культуру й мистецтво в регіоні. А сьогодні відкрив Віктор Корсака по-новому – як письменника. Адже нагода вручити цю високу відзнаку випала під час презентації його нової книги «Сіткар. Як створити безсмертну організацію», яка відбулася у Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків.Щиро вдячний пану Віктору за його щоденну працю, за відданість своїй справі та розвиток Волині", - написав Іван Рудницький.