Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»

29 жовтня у Луцьку, у гастропросторі UNO, відбулася презентація всеукраїнської кампанії “Смачно, бо на дрони!” — ініціативи, яка поєднує гастрономію та волонтерство заради підтримки розвідувальних підрозділів дронами. На заході зібралися представники місцевих закладів харчування: організатори розповіли про ідею кампанії, продемонстрували механіку зборів і пояснили, як просто і гнучко можна долучитися.“Чи не щодня над мирними українськими містами пролітають дрони та ракети, нищачи енергетику й намагаючись зламати нас морально. Та українців неможливо зламати — ми сильна, єдина нація. Саме тому важливо спільними зусиллями допомагати бійцям протистояти ворогу. Ми створили простий механізм: кожен, завітавши до улюбленого закладу й замовивши страву чи напій, може зробити свій донат — смачно і на дрони”, — каже, президент Фонду “Сучасна Україна”.По всій Україні до акції вже приєдналося понад 150 закладів. Лідирують Київська область (21 заклад — з урахуванням двох вареничних “Балувана Галя”), Вінницька (17 закладів), а також Полтавська і Тернопільська області (по 11 закладів кожна).На Волині в проєкті беруть участь шість закладів: піцерія “Дядя pizza”, ресторанний холдинг(MOJO Sky Garden та MOJO FAMILY),у Луцьку,у Володимирі тау Нововолинську.Ми долучилися до ініціативи зі збору коштів з 1 жовтня, адже переконані: відповідальний бізнес має бути свідомим і допомагати. Наші захисники щодня потребують підтримки, тож важливо не залишатися осторонь. Долучайтеся, донатьте — і разом ми обов’язково здобудемо перемогу!”, — каже керуюча бізнесом UNOПредставник ГУРу відеозверненні наголосив: “Для успішної протидії ворогу на лінії фронту, для того, щоб нищити більше живої сили і техніки противників, а також рятувати життя наших оборонців, сприяти проведенню успішний операцій ГУР МО України, захищати цивільних потрібно дрони, дрони і ще раз дрони”. За його словами, це такий розхідний матеріал, якого на фронті треба справді багато. Тим більше, ворог також нарощує свої можливості виробництва БПЛА.Тому кожен заклад збирає кошти на спеціальний SECRET BOX вартістю 50 000 грн — комплект, до якого входить FPV-дрон з усіма необхідними комплектуючими, аби він міг працювати як повноцінна одиниця на фронті.Для кампані “Смачно, бо на дрони!” створили спеціальний лендінг із мапою України, де відображені всі заклади-учасники і прогрес збору: скільки вже зібрано і скільки залишилося до наступного SECRET BOX. Наприклад, “Дядя pizza” та “Вулик” успішно зібрали по одному “сікрет боксу” і вже працюють над наступними. Загалом по Україні уже зібрали 26 таких комплектів.Координаторка кампаніїнаголосила, що формати участі дуже різні — кожен заклад обирає те, що підходить саме йому. Можна створити спеціальний розділ у меню, передавати частину або повну вартість окремих страв чи напоїв на благодійність або робити прямі донати. Також передбачена можливість організовувати тематичні благодійні події. На презентації згадали й ідею, яку раніше запропонувала відома шеф-кухарка та суддя “МастерШеф”: виділяти в закладах один “благодійний” стіл, виручка з якого йтиме на закупівлю дронів.У MOJO Sky Garden донатять на дрони відсоток від вартості проданих бургерa “Біф”, фланк-стейка та коктейлю “Джин-Тонік”. У MOJO FAMILY частину доходу від цезаря з куркою, карбонари та піци “Ді Карне” також спрямовують на збір. У піцерії “Дядя pizza” 10% від вартості всієї піци йде на дрони. У гастропросторі UNO перераховують повну вартість гарбузового крем-супу. У ресторації “Вулик” повністю благодійною стала страва — борщ український з пампушками. FoodieSpace лише нещодавно приєднався до кампанії й наразі визначається з механікою участі.