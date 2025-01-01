У Луцьку чоловік хотів обміняти дітей на відстрочку, погрожуючи гранатою





Про це йдеться у сюжеті телеканалу



Коли приїхала поліція, він почав погрожувати і їм, що підірве гранату. Принаймні таку версію подій описує сторона обвинувачення.



«Згодом після прибуття приблизно о 3 годині 20 хвилин 23 січня 25-го року на місце події працівників поліції за викликом до служби 102 висунув вимоги до поліцейських як умови звільнення заручників про видачу йому довідки про відстрочку від мобілізації та безперешкодного залишення ним місця події, погрожуючи в разі невиконання зазначених вимог завдати шкоду здоров'я та життю утриманих ним осіб. При цьому повідомивши працівникам поліції що у разі спрови проникнення до вище вказаної квартири, він підірве бойову гранату», – розповів прокурор Віталій Магера.



Адвокат обвинуваченого наполягав: справу необхідно перекваліфікувати, бо жодних заручників в ній не було. Також захисник обвинуваченого підкреслив, що саме поліцейські спровокували у чоловіка бажання отримати відстрочку від мобілізації.



Сам чоловік на суді попросив у всіх пробачення за події тієї січневої ночі.



«Я не хотів вчиняти так, що прошу всіх побачення», – сказав обвинувачений.



Проте, схоже, ці слова для судді не стали переконливими. Суд ухвалив визнати винуватим в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 147 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання – 8 років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У січні цього року на вулиці Конякіна у одному з будинків трапилось справжнє жахіття. Чоловік у стані алкогольного сп'яніння тримав понад три години трьох дітей у заручниках і погрожував їм ножем, поки врешті не приїхала поліція. Як розповів під час судового засідання прокурор, чоловік навіть не дозволяв дітям переміщатися квартирою, мовляв, чи то звільнить їх, чи то обміняє на відстрочку від армії.Про це йдеться у сюжеті телеканалу «Конкурент Волинь» Коли приїхала поліція, він почав погрожувати і їм, що підірве гранату. Принаймні таку версію подій описує сторона обвинувачення.«Згодом після прибуття приблизно о 3 годині 20 хвилин 23 січня 25-го року на місце події працівників поліції за викликом до служби 102 висунув вимоги до поліцейських як умови звільнення заручників про видачу йому довідки про відстрочку від мобілізації та безперешкодного залишення ним місця події, погрожуючи в разі невиконання зазначених вимог завдати шкоду здоров'я та життю утриманих ним осіб. При цьому повідомивши працівникам поліції що у разі спрови проникнення до вище вказаної квартири, він підірве бойову гранату», – розповів прокурор Віталій Магера.Адвокат обвинуваченого наполягав: справу необхідно перекваліфікувати, бо жодних заручників в ній не було. Також захисник обвинуваченого підкреслив, що саме поліцейські спровокували у чоловіка бажання отримати відстрочку від мобілізації.Сам чоловік на суді попросив у всіх пробачення за події тієї січневої ночі.«Я не хотів вчиняти так, що прошу всіх побачення», – сказав обвинувачений.Проте, схоже, ці слова для судді не стали переконливими. Суд ухвалив визнати винуватим в чиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 147 Кримінального кодексу України та призначити йому покарання – 8 років.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію