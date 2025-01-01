Депутат Луцької міськради просить назвати одну із вулиць на честь великого князя Вітовта

Андрій Білан від фракції ВО "Свобода" звернувся із запитом до Луцького міського голови щодо присвоєння вулиці імені великого князя Вітовта та встановлення йому пам’ятника на території громади.



Про це йшла мова під час сесії міської ради, - інформує



"Луцьк має глибоку історичну спадщину, тісно пов’язану з постаттю великого князя Вітовта, який у XIV–XV столітті зробив місто однією з головних політичних і культурних столиць Великого князівства Литовського. Саме за його правління було укріплено Луцький замок, розбудовано міську інфраструктуру. І саме тут у 1429 році відбувся знаменитий з’їзд європейських монархів.



Попри історичну значущість цієї особи, у сучасному Луцьку відсутня вулиця, названа на честь князя Вітовта. Мешканці міста, історики, краєзнавці та представники громадських організацій неодноразово зверталися з пропозицією вшанувати пам’ять князя, проте питання досі не вирішене", - зазначив у запиті депутат.



У зв’язку з цим обранець громади просить:



розглянути на засіданні Луцької міської ради питання про присвоєння одній із вулиць міста імені великого князя Вітовта;

доручити топонімічній комісії Луцької міської ради підготувати пропозиції щодо конкретної вулиці, яка може бути перейменована або новоутворена з цією назвою;

провести громадські обговорення відповідно до чинного законодавства з урахуванням думки мешканців громади, істориків та культурних діячів.



Також Андрій Білан пропонує розглянути можливість встановлення пам’ятника великому князю Вітовту у місті Луцьку як символу історичної спадкоємності та вшанування його внеску у розвиток міста.

