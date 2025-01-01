Мінсоцполітики анонсувало зимову допомогу для українців: хто і скільки отримає

Мінсоцполітики анонсувало зимову допомогу для українців: хто і скільки отримає
Міністр соціальної політики Денис Улютін заявив, що малозабезпечені сім’ї отримають зимову допомогу у розмірі 6,5 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дениса Улютіна.

"Ми працюємо над цим актом. Маємо на ближчий Кабмін винести на розгляд 6,5 тисяч гривень для сімей з числа малозабезпечених, в тому числі, на прифронтовій території", - розповів він.

За словами Улютіна, кошти на ці виплати у держави є. Він додав, що, як тільки буде прийнято рішення про ухвалення, виплати розпочнуться негайно.

Нагадаємо, Кабмін планує запровадити одноразову виплату у розмірі 6 500 гривень для соціально вразливих українців. Допомогу отримає близько 660 тисяч громадян, уряд планує виділити для цього 4,3 млрд гривень із державного бюджету.

Зокрема, по 6 500 гривень виплатять дітям з-поміж внутрішньо переміщених осіб, з малозабезпечених сімей та над якими встановлено опіку чи піклування. Також гроші отримають діти, позбавлені батьківського піклування з інвалідністю, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях.

Крім того, допомогу нададуть людям з інвалідністю І групи із числа внутрішньо переміщених осіб та одиноким пенсіонерам, які отримують надбавку на догляд.

Теги: допомога, держава
