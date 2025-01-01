30 жовтня на Волині: гортаючи календар

30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 30 жовтня, іменини відзначають Анастасія, Герман, Степан, Зіновій, Макар, Йосип, Максим, Марк, Олександр, Артем.

Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

Окрім того, 30 жовтня за новим церковним календарем - день Озерянської ікони Божої Матері, головної святині та покровительки Харкова і всієї Слобожанщини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: день народження, свята, іменини
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ресторани збирають на FPV: у Луцьку представили ініціативу «Смачно, бо на дрони!»
У Луцьку дорожчають новобудови: рієлтор Дмитро Хоміч розповів, чого чекати на ринку житла
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Мінсоцполітики анонсувало зимову допомогу для українців: хто і скільки отримає
29 жовтня, 23:19
Депутат Луцької міськради просить назвати одну із вулиць на честь великого князя Вітовта
29 жовтня, 22:43
Місяці невідомості: підтвердилася загибель захисника Павла Дорощука
29 жовтня, 22:12
У Луцьку чоловік хотів обміняти дітей на відстрочку, погрожуючи гранатою
29 жовтня, 21:45
Медіа
відео
1/8