30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні, 30 жовтня, іменини відзначають Анастасія, Герман, Степан, Зіновій, Макар, Йосип, Максим, Марк, Олександр, Артем.
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
Окрім того, 30 жовтня за новим церковним календарем - день Озерянської ікони Божої Матері, головної святині та покровительки Харкова і всієї Слобожанщини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
Окрім того, 30 жовтня за новим церковним календарем - день Озерянської ікони Божої Матері, головної святині та покровительки Харкова і всієї Слобожанщини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Депутат Луцької міськради просить назвати одну із вулиць на честь великого князя Вітовта
29 жовтня, 22:43
Місяці невідомості: підтвердилася загибель захисника Павла Дорощука
29 жовтня, 22:12