30 жовтня на Волині: гортаючи календар





Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.



Окрім того, 30 жовтня за новим церковним календарем - день Озерянської ікони Божої Матері, головної святині та покровительки Харкова і всієї Слобожанщини.

Сьогодні, 30 жовтня, іменини відзначають Анастасія, Герман, Степан, Зіновій, Макар, Йосип, Максим, Марк, Олександр, Артем.

