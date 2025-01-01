Курс валют на 30 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Курс валют на 30 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 30 жовтня. У порівнянні з минулим днем вартість долара США знизилася на 7 копійок і становить 42,01 гривні.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара
1 долар США - 42,01 (-7 коп.)

Курс євро
1 євро - 48,86 (-11 коп.)

Курс злотого
1 польський злотий – 11,51 (-4 коп.)

