Курс валют на 30 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США - 42,01 (-7 коп.)



Курс євро

1 євро - 48,86 (-11 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 11,51 (-4 коп.)

