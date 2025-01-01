Курс валют на 30 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 30 жовтня. У порівнянні з минулим днем вартість долара США знизилася на 7 копійок і становить 42,01 гривні.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США - 42,01 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро - 48,86 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 11,51 (-4 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США - 42,01 (-7 коп.)
Курс євро
1 євро - 48,86 (-11 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 11,51 (-4 коп.)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Курс валют на 30 жовтня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 30 жовтня
Сьогодні, 01:30
30 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Депутат Луцької міськради просить назвати одну із вулиць на честь великого князя Вітовта
29 жовтня, 22:43