Місяці невідомості: підтвердилася загибель захисника Павла Дорощука

Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника Павла Дорощука, 1994 року народження, жителя Нововолинська.

Як повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус, Герой загинув ще 7 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Інформація про прибуття тіла Павла Дорощука та чин похорону буде повідомлена додатково.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

