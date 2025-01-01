Місяці невідомості: підтвердилася загибель захисника Павла Дорощука

Павла Дорощука, 1994 року народження, жителя Нововолинська.



Як повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус, Герой загинув ще 7 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.



Інформація про прибуття тіла Павла Дорощука та чин похорону буде повідомлена додатково.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника, 1994 року народження, жителя Нововолинська.Як повідомив міський голова Нововолинська, Герой загинув ще 7 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.Інформація про прибуття тіла Павла Дорощука та чин похорону буде повідомлена додатково.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

