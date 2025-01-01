Місяці невідомості: підтвердилася загибель захисника Павла Дорощука
Сьогодні, 22:12
Експертиза ДНК підтвердила загибель Захисника Павла Дорощука, 1994 року народження, жителя Нововолинська.
Як повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус, Герой загинув ще 7 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Інформація про прибуття тіла Павла Дорощука та чин похорону буде повідомлена додатково.
Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.
