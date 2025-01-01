Поліція на Волині розслідує забруднення земель равликовими панцирями: подробиці





Про це Анна Павловська.



Як знайшли звалище равликових панцирів біля Торчина



Насипи панцирів равликів днями виявила на території колишньої птахофабрики на околиці селища Торчин місцева мешканка Ольга Оласюк-Клепарська. З її слів, попри те, що шкоди довкіллю рештки не завдають, лісонасадження не є відповідним місцем, де мають ці панцири розкладатися.



"Прогулюючись з дитиною помітили купи з панцирів равликів і мабуть ам є їхні залишки, так як запах є, зараз вітер. Зробила фото, закинула в нашу місцеву групу. Навіщо на такій території забруднювати, викидати? Мабуть, ще й щоб не всі бачили, бо їх тут куп багато вздовж усієї дороги. Тут природа, можна з дітьми на велосипеді кататися, щоб не біля дороги, свіже повітря", — сказала жінка.



На місце події напередодні викликали поліцію, розповів телефоном голова Торчинської громади Юрій Кревський. З його слів, декілька років тому в селищі уже фіксували подібний випадок з насипами панцирів.



"Там підприємство знаходиться неподалік, яке займається цими равликами. Наскільки вона (діяльність — ред.) законною є, повністю легалізованою — в мене є сумніви. По землі є там питання, бо людина не заключає договори оренди", — зазначив посадовець.



Хто викинув органічні рештки в лісі



Керівника равликової ферми в Торчині знімальна група Суспільному на місці не застала. Ситуацію власник цього бізнесу Павло прокоментував телефоном.



"Ми не викинули, ми поклали тимчасово. Вони під дощем промиються, ми їх зберемо назад і все. Це що проблема така? Лежить біля наших приміщень, приміщення на право власності. А якщо є якісь земельні питання, це не з нашої вини. Ми все зробили для того, щоб там нормально працювати", — сказав керівник ферми.



Йдеться про забруднення або псування земель. У разі доведення вини причетній до правопорушення людині загрожує штраф від 17 000 до 68 000 гривень або заборона займатися певною діяльністю до трьох років.



Екологи та фахівці Держпродспоживслужби на період, поки триває досудове розслідування, ситуацію не коментують.

