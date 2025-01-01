Хто живе у найстарішому будинку Луцька. ВІДЕО

У заповідній зоні Старого міста — 15 пам’яток архітектури, в яких мешкають лучани. Найстаріший житловий будинок у Луцьку розташований на вулиці Кафедральній. Це пам’ятка архітектури національного значення 16 століття.Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на слова директора Державного історико-культурного заповідника у Луцьку. З його слів, цегляний будинок зберігся дотепер як житловий і має два поверхи та підвал."Дерев’яні елементи побудовані вже в 19 столітті, таким чином остаточно сформувавши цей комплекс, ансамбль цього будинку", — зазначив Віктор Баюк.Історія найстарішого будинку Луцька з понад 400-літньою історієюЦей будинок розташований поблизу В'їзної вежі Луцького замку та був побудований у 1546 році біскупом Андрієм Фальчевським. Пізніше у ньому мешкав православний єпископ Афанасій Пузина, розповів директор Державного історико-культурного заповідника у Луцьку.У 1960 роках до цього будинку, як і до інших середньовічних споруд Старого міста, під'єднали всі комунікації. Зараз тут мешкають чотири родини. У жодній з квартир Суспільному двері не відчинили.З 90-х років минулого століття помешкання на Кафедральній перебуває у приватній власності, зазначив Віктор Баюк. Окремі конструкції споруди будинку потребують реставрації."Підвал і стіни, які тут мають товщину до півтора метра, є достатньо міцні. Питання в конструктиві перекриттів, в конструктиві веранди 19 століття, питання в накритті. Тіло пам’ятки цегляне, муроване, міцне. Воно витримає, сподіваюся, ще багато століть. Питання і в зовнішньому ремонті", — сказав науковець.