На Волині п'яний водій гасав під час комендантської години. ФОТО

На Волині п'яний водій гасав під час комендантської години. ФОТО
Волинські патрульні склали адміністративні матеріали на нетверезого водія, який їздив під час комендантської години.

Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.

14 листопада вночі, близько 01-ї години, поблизу міста Ковель, під час дії комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Toyota.

Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Водієві запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер на місці зупинки або у медичному закладі. Він обрав огляд у лікарні. Результат — позитивний.
На Волині п'яний водій гасав під час комендантської години. ФОТО
На Волині п'яний водій гасав під час комендантської години. ФОТО

За даним фактом на водія патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, поліція, п'яний за кермом
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хто живе у найстарішому будинку Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
На Волині п'яний водій гасав під час комендантської години. ФОТО
Сьогодні, 07:32
У Волинській єпархії розповіли, як провести різдвяний піст
Сьогодні, 05:28
Коли в Україні запустять послугу розлучення онлайн
Сьогодні, 03:41
На фасаді ліцею на Волині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя-випускника. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Медіа
відео
1/8