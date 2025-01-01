На Волині п'яний водій гасав під час комендантської години. ФОТО
Сьогодні, 07:32
Волинські патрульні склали адміністративні матеріали на нетверезого водія, який їздив під час комендантської години.
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.
14 листопада вночі, близько 01-ї години, поблизу міста Ковель, під час дії комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Toyota.
Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Водієві запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер на місці зупинки або у медичному закладі. Він обрав огляд у лікарні. Результат — позитивний.
За даним фактом на водія патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.
14 листопада вночі, близько 01-ї години, поблизу міста Ковель, під час дії комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Toyota.
Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Водієві запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер на місці зупинки або у медичному закладі. Він обрав огляд у лікарні. Результат — позитивний.
За даним фактом на водія патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Хто живе у найстарішому будинку Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25
На Волині п'яний водій гасав під час комендантської години. ФОТО
Сьогодні, 07:32
У Волинській єпархії розповіли, як провести різдвяний піст
Сьогодні, 05:28
Коли в Україні запустять послугу розлучення онлайн
Сьогодні, 03:41
На фасаді ліцею на Волині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя-випускника. ФОТО
Сьогодні, 01:15