На Волині п'яний водій гасав під час комендантської години. ФОТО

Волинські патрульні склали адміністративні матеріали на нетверезого водія, який їздив під час комендантської години.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.14 листопада вночі, близько 01-ї години, поблизу міста Ковель, під час дії комендантської години, патрульні зупинили автомобіль Toyota.Під час спілкування інспектори виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Водієві запропонували пройти огляд за допомогою приладу Драгер на місці зупинки або у медичному закладі. Він обрав огляд у лікарні. Результат — позитивний.За даним фактом на водія патрульні склали протокол за ч.1 ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.