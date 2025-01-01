Коли в Україні запустять послугу розлучення онлайн





Про це в інтерв’ю Валерія Коваль.



За її словами, строки можуть коригуватися залежно від пріоритетів, які визначає уряд та президент, але функцію обов’язково реалізують.



Як працюватиме онлайн-розлучення

Механізм буде максимально схожим на онлайн-одруження:



розлучитися через "Дію" зможуть лише пари без неповнолітніх дітей;

обидві сторони мають надати згоду: один подає запит, інший підтверджує;

система автоматично перевірятиме інформацію щодо дітей;

розлучення відбуватиметься через місяць після підтвердження.

Коваль уточнила, що питання поділу майна у процесі онлайн-розлучення не розглядається - ці спори вирішуються окремо.



За словами Коваль, більшість нових сервісів Мінцифри проходить обов’язкову перевірку за участю користувачів. Перед запуском функцію протестують у межах бета-тестування.



Нагадаємо, у серпні нинішнього року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував, що послуга розлучення стане доступною в застосунку "Дія" вже восени. Наразі українці вже можуть подати заяву на розлучення онлайн через "Електронний суд", де доступні подання документів, оплата збору та відстеження справи, хоча самі судові засідання відбуваються лише офлайн.



РБК-Україна також писало, що у "Дії" доступна послуга онлайн-одруження - українці можуть укласти шлюб по відеозв'язку всього за 30 хвилин. Подати заяву, зробити пропозицію, обрати дату та пройти церемонію можна повністю в застосунку. Сервіс доступний повнолітнім громадянам з верифікованими документами та особливо корисний для військових і пар на відстані. Після церемонії цифрове свідоцтво автоматично з’являється в "Дії".

