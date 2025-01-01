На фасаді ліцею на Волині відкрили меморіальну дошку на честь загиблого Героя-випускника. ФОТО

У селищі Мар'янівка на фасаді місцевого ліцею відкрили мемеоріальну дошку на честь загиблого воїна-випускникаПро це повідомили на сторінці навчального закладу у фейсбуці.На шкільному подвір'ї для відкриття меморіальної дошки зібралися рідні, близькі, побратими та друзі воїна, ліцеїсти, дирекція та вчителі ліцею, представники місцевого самоврядування, духовенства, небайдужі жителі громади.Почесне право відкрити меморіальну дошку було надано доньці та сестрі Олександра Юзви. Настоятель храму Апостолів Петра і Павла ієрейосвятив памʼятну дошку та помолився за упокій полеглих захисників України.Присутні вшанували памʼять загиблих Героїв хвилиною мовчання, поклали квіти до меморіальних дощок та до Алеї Слави Героям.Нагадаємо, уродженець Мар'янівської громади Олександр Юзва загинув 2 травня 2024 року в бою з російськими загарбниками на Луганщині.