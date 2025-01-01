В Україні почалося серійне виробництво перехоплювача «шахедів»

В Україні почалося серійне виробництво перехоплювача «шахедів»
Перехоплювач «Octopus», розроблений у межах Збройних сил України та підтверджений у бою, передано у виробництво першим трьом українським компаніям.

Ще одинадцять виробників проходять технічну підготовку для приєднання, - про це повідомили на сайті Міністерства оборони України.

«Україна починає серійне виробництво власного перехоплювача для боротьби із «шахедами». «Octopus» — це українська технологія перехоплення «шахедів», розроблена Збройними силами й підтверджена у бою. Працює вночі, під глушінням і на низьких висотах. Таким чином запускаємо перехоплювачі в серійне виробництво, аби вони якнайшвидше стали на захист українського неба», — заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Міноборони продовжує реалізовувати політику відкритої взаємодії з українськими виробниками, створюючи умови для швидкого переходу від інновацій до серійних бойових рішень, які посилюють оборонну спроможність України.

