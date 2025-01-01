Волинські митники носитимуть бодікамери





На Волині такого обладнання ще немає, але до кінця року сподіваються його отримати, повідомила у коментарі Валентина Черниш.



Мінфін затвердив наказ, який вводить у дію інструкцію щодо використання індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів. Це стосується і працівників на ПП «Устилуг».



Зі слів Валентини Черниш, ведуться переговори про те, щоб Консультативна місія Євросоюзу в Україні допомогла закупити обладнання.



У чому переваги бодікамер

Запровадження відеофіксації є одним із ключових елементів реформи митної служби.



Ця ініціатива створює додатковий доказовий інструмент, що сприяє ефективному контролю, а також зменшує ризики корупційних проявів та неправомірних впливів. При цьому доступ до відеоінформації надається лише уповноваженим користувачам за службовою необхідністю.



Пілотний проєкт із використання індивідуальних портативних відеокамер стартував у листопаді 2023 року у «Рава-Руській». Спеціалісти довели ефективність такого нововведення: час митного оформлення скоротився, а ризики корупції зменшилися. Цей досвід тепер масштабують на інші переходи.



Забезпечити таким обладнанням вирішили ПП «Устилуг», оскільки на ньому великий потік легкового транспорту, багато людей перетинає кордон. На ПП «Ягодин» досі не пропускають легкового транспорту, там менший потік людей, перетинають кордон лише пасажири рейсових автобусів, зазначила Валентина Черниш.



До слова, паралельно із ПП «Устилуг» впроваджувати аналогічні рішення будуть у «Порубному» (за сприяння Консультативної місії Європейського Союзу в Україні), а також у «Старокозачому», «Рені» (за підтримки місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні), «Чопі» (за підтримки Міжнародної організації з міграції).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На волинському пункті пропуску «Устилуг» митники носитимуть нагрудні відеореєстратори.На Волині такого обладнання ще немає, але до кінця року сподіваються його отримати, повідомила у коментарі misto.media речниця Волинської митниціМінфін затвердив наказ, який вводить у дію інструкцію щодо використання індивідуальних портативних відеокамер посадовими особами митних органів. Це стосується і працівників на ПП «Устилуг».Зі слів Валентини Черниш, ведуться переговори про те, щоб Консультативна місія Євросоюзу в Україні допомогла закупити обладнання.Запровадження відеофіксації є одним із ключових елементів реформи митної служби.Ця ініціатива створює додатковий доказовий інструмент, що сприяє ефективному контролю, а також зменшує ризики корупційних проявів та неправомірних впливів. При цьому доступ до відеоінформації надається лише уповноваженим користувачам за службовою необхідністю.Пілотний проєкт із використання індивідуальних портативних відеокамер стартував у листопаді 2023 року у «Рава-Руській». Спеціалісти довели ефективність такого нововведення: час митного оформлення скоротився, а ризики корупції зменшилися. Цей досвід тепер масштабують на інші переходи.Забезпечити таким обладнанням вирішили ПП «Устилуг», оскільки на ньому великий потік легкового транспорту, багато людей перетинає кордон. На ПП «Ягодин» досі не пропускають легкового транспорту, там менший потік людей, перетинають кордон лише пасажири рейсових автобусів, зазначила Валентина Черниш.До слова, паралельно із ПП «Устилуг» впроваджувати аналогічні рішення будуть у «Порубному» (за сприяння Консультативної місії Європейського Союзу в Україні), а також у «Старокозачому», «Рені» (за підтримки місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні), «Чопі» (за підтримки Міжнародної організації з міграції).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію