У лікарні на Волині показали реабілітацію поранених воїнів. ВІДЕО

У лікарні на Волині показали реабілітацію поранених воїнів. ВІДЕО
Щодня понад 50 пацієнтів відновлюють здоров’я у реабілітаційному центрі Ратнівської лікарні. Загалом заклад обслуговують 70 тисяч мешканців громади.

Під час повномасштабної війни зросла кількість військовослужбовців, які звертаються за медичною допомогою до реабілітаційного відділення, розповів Суспільному керівник закладу Михайло Бегаль.

Як працює реабілітаційне відділення
До реабілітаційного процесу залучені 6 лікарів, 10 фізичних та ерготерапевтів, а також понад 10 асистентів, розказує завідувачка неврологічного відділення Світлана Войнарівська.

У лікарні на Волині показали реабілітацію поранених воїнів. ВІДЕО

З її слів, пацієнти дуже різнопланові — після гострих травм, інсультів, велика кількість військовослужбовців. Одночасно в закладі може перебувати орієнтовно 20 військовослужбовців з різних куточків України.
У лікарні на Волині показали реабілітацію поранених воїнів. ВІДЕО

Окрім стандартних реабілітаційних послуг, передбачених пакетом НСЗУ, у лікарні є додаткові опції — підводна витяжка для людей з проблемами опорно-рухового апарату, в дитячому відділенні — іпотерапія, є соляна кімната для реабілітації дихальної системи, велика кількість апаратів для тренування м’язів, каже лікарка.
У лікарні на Волині показали реабілітацію поранених воїнів. ВІДЕО

Також у медзакладі працюють логопеди й психологи, які надають консультації.

Частину часу пацієнти лікарні проводять на вулиці, говорить директор медзакладу Михайло Бегаль. Для дорослих тут облаштували спеціальні доріжки для реабілітації, альтанки та тренажери, а для дітей — спортивний майданчик і катання на поні.
У лікарні на Волині показали реабілітацію поранених воїнів. ВІДЕО

"У війну багато обладнання закупили на серйозні великі суми, людей добавилося за цей період. На 7 га окремо плануємо облаштування sky-парку з тренажерами для вуличної реабілітації", — розповідає доректор Ратнівської центральної райлікарні

Нині працюють над проєктом, після цього займуться грантами, будуть шукати фінансування, каже Михайло Бегаль.

Історії пацієнтів, які проходять реабілітацію
Володимир Лукашик у Ратнівській лікарні — втретє. Каже, що почав помічати позитивні зміни — став легше підійматися на ноги. Чоловік отримав поранення у боях біля Бахмута. Отримав групу інвалідності, переніс кілька операцій на око, щелепу, ногу. Країну чоловік захищав упродовж трьох років.
У лікарні на Волині показали реабілітацію поранених воїнів. ВІДЕО

"При пораненні я спочатку зовсім не міг ходити, біль був нестерпний, була чашечка тріснута плюс багато осколків, спочатку на колясці катали, потім я був на двох кулях, тепер перейшов на одну кулю", — каже ветеран війни.

На тренажері займається військовослужбовець Олег Бігун. Спочатку, — розповідає, — служив під Бахмутом, потім на Харківщині, на Куп'янському напрямку.

"Боїв легких немає, там, де смерть, таке робиться, не дай Бог бачити. Стараємося жити, виживати, в мене проблеми зі спиною, то мені такий спорт приписали", — говорить Олег.
У лікарні на Волині показали реабілітацію поранених воїнів. ВІДЕО

Петрові Олійнику — 58 років, він зі Львова. В його віці, — каже військовослужбовець, — складно продовжувати службу в ЗСУ: здоров’я погіршилось через поранення і контузії. Його мобілізували у 2022 році, до цього працював автослюсарем.
У лікарні на Волині показали реабілітацію поранених воїнів. ВІДЕО

"У війну пішов в прикордонні війська, зараз в тиловій частині після поранень і контузій. Реабілітація дуже допомогла. Раніше я себе ще живчиком чув, а зараз багато болячок: і цукор, і в нирках камені, і психіка така. Як приїхав сюди, боявся, як бджола залетіла — я думав FPV-дрон, безсоння, зараз адаптуюсь, бо від кожного шуму зривався", — розповідає Петро Олійник.

Окрім, військовослужбовців у відділенні реабілітуватися й цивільні пацієнти.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ратне, війна, реабілітація, ветерани
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Десятки мільйонів з бюджету: як мама, свекруха і чоловік посадовиці доглядають волинські ліси
У Луцьку відкривають ресторан пива та емоцій Luchan Beer & Gastro. ФОТО
«Перевірити Погуляйка та Костика»: нардеп з Волині звернувся до СБУ та РНБО. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У лікарні на Волині показали реабілітацію поранених воїнів. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
Волинська бригада отримала позашляховики від гурту KOZAK SYSTEM
Сьогодні, 21:16
У місті на Волині горів автомобіль. ВІДЕО
Сьогодні, 20:35
Якою буде погода у Луцьку та на Волині у суботу, 15 листопада
Сьогодні, 20:00
Адміністрація Трампа готує депортацію близько 80 українців – WP
Сьогодні, 19:08
Медіа
відео
1/8