У лікарні на Волині показали реабілітацію поранених воїнів. ВІДЕО





Під час повномасштабної війни зросла кількість військовослужбовців, які звертаються за медичною допомогою до реабілітаційного відділення, розповів Михайло Бегаль.



Як працює реабілітаційне відділення

До реабілітаційного процесу залучені 6 лікарів, 10 фізичних та ерготерапевтів, а також понад 10 асистентів, розказує завідувачка неврологічного відділення Світлана Войнарівська.





З її слів, пацієнти дуже різнопланові — після гострих травм, інсультів, велика кількість військовослужбовців. Одночасно в закладі може перебувати орієнтовно 20 військовослужбовців з різних куточків України.



Окрім стандартних реабілітаційних послуг, передбачених пакетом НСЗУ, у лікарні є додаткові опції — підводна витяжка для людей з проблемами опорно-рухового апарату, в дитячому відділенні — іпотерапія, є соляна кімната для реабілітації дихальної системи, велика кількість апаратів для тренування м’язів, каже лікарка.



Також у медзакладі працюють логопеди й психологи, які надають консультації.



Частину часу пацієнти лікарні проводять на вулиці, говорить директор медзакладу Михайло Бегаль. Для дорослих тут облаштували спеціальні доріжки для реабілітації, альтанки та тренажери, а для дітей — спортивний майданчик і катання на поні.



"У війну багато обладнання закупили на серйозні великі суми, людей добавилося за цей період. На 7 га окремо плануємо облаштування sky-парку з тренажерами для вуличної реабілітації", — розповідає доректор Ратнівської центральної райлікарні



Нині працюють над проєктом, після цього займуться грантами, будуть шукати фінансування, каже Михайло Бегаль.



Історії пацієнтів, які проходять реабілітацію

Володимир Лукашик у Ратнівській лікарні — втретє. Каже, що почав помічати позитивні зміни — став легше підійматися на ноги. Чоловік отримав поранення у боях біля Бахмута. Отримав групу інвалідності, переніс кілька операцій на око, щелепу, ногу. Країну чоловік захищав упродовж трьох років.



"При пораненні я спочатку зовсім не міг ходити, біль був нестерпний, була чашечка тріснута плюс багато осколків, спочатку на колясці катали, потім я був на двох кулях, тепер перейшов на одну кулю", — каже ветеран війни.



На тренажері займається військовослужбовець Олег Бігун. Спочатку, — розповідає, — служив під Бахмутом, потім на Харківщині, на Куп'янському напрямку.



"Боїв легких немає, там, де смерть, таке робиться, не дай Бог бачити. Стараємося жити, виживати, в мене проблеми зі спиною, то мені такий спорт приписали", — говорить Олег.



Петрові Олійнику — 58 років, він зі Львова. В його віці, — каже військовослужбовець, — складно продовжувати службу в ЗСУ: здоров’я погіршилось через поранення і контузії. Його мобілізували у 2022 році, до цього працював автослюсарем.



"У війну пішов в прикордонні війська, зараз в тиловій частині після поранень і контузій. Реабілітація дуже допомогла. Раніше я себе ще живчиком чув, а зараз багато болячок: і цукор, і в нирках камені, і психіка така. Як приїхав сюди, боявся, як бджола залетіла — я думав FPV-дрон, безсоння, зараз адаптуюсь, бо від кожного шуму зривався", — розповідає Петро Олійник.



Окрім, військовослужбовців у відділенні реабілітуватися й цивільні пацієнти.





