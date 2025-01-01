У місті на Волині горів автомобіль. ВІДЕО

У місті Ковелі на вулиці Володимирській горів автомобіль. Ліквідовувати загоряння допомагали поліцейські.Про це йдеться на сторінці патрульної поліції Волині.Патрульні поліцейські помітили хмару диму, яка здіймалася з автомобіля. Поліцейські одразу викликали на місце події працівників ДСНС. Поки рятувальники були в дорозі, інспектори докладали всіх зусиль, аби тримати ситуацію під контролем: перекрили та регулювали дорожній рух, відвели громадян на безпечну відстань та разом з іншими водіями намагалися стримати пожежу.Згодом рятувальники ліквідували полум’я. На щастя, ніхто не постраждав."Дякуємо всім, хто не залишився осторонь та долучився до допомоги.Також нагадуємо водіям про важливість мати у своєму авто справний вогнегасник та перевіряти технічний стан автомобіля перед кожною поїздкою. Будьте відповідальними та дбайте про свою безпеку", - йдеться у дописі поліцейських.