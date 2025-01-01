Волинська бригада отримала позашляховики від гурту KOZAK SYSTEM





Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.



Підрозділам 100 ОМБр передали два позашляховики MG, потрібні для виконання завдань.



"Дякуємо рок-гурту KOZAK SYSTEM та Фонд "МХП-Громаді" за системну підтримку бригади! Разом – до Перемоги!" - йдеться у дописі на сторінці

Військовослужбовці волинської 100 окремої механізованої бригади отримали чергову партію допомоги, необхідної для виконання завдань, пов'язаних із захистом України.

