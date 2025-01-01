Волинська бригада отримала позашляховики від гурту KOZAK SYSTEM

Волинська бригада отримала позашляховики від гурту KOZAK SYSTEM
Військовослужбовці волинської 100 окремої механізованої бригади отримали чергову партію допомоги, необхідної для виконання завдань, пов'язаних із захистом України.

Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.

Підрозділам 100 ОМБр передали два позашляховики MG, потрібні для виконання завдань.

"Дякуємо рок-гурту KOZAK SYSTEM та Фонд "МХП-Громаді" за системну підтримку бригади! Разом – до Перемоги!" - йдеться у дописі на сторінці

