Волинська бригада отримала позашляховики від гурту KOZAK SYSTEM
Сьогодні, 21:16
Військовослужбовці волинської 100 окремої механізованої бригади отримали чергову партію допомоги, необхідної для виконання завдань, пов'язаних із захистом України.
Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.
Підрозділам 100 ОМБр передали два позашляховики MG, потрібні для виконання завдань.
"Дякуємо рок-гурту KOZAK SYSTEM та Фонд "МХП-Громаді" за системну підтримку бригади! Разом – до Перемоги!" - йдеться у дописі на сторінці
