15 листопада на Волині: гортаючи календар

Зоя Комарук (на фото).



Також особисте свято у головного лікаря Ратнівської центральної районної лікарні Михайла Бегаля та начальника Волинського обласного центру з гідрометеорології державної гідрометеорологічної служби Ростислава Бондарчука.



15 листопада день народження святкує журналістка Галина Грибисюк.



Вітаємо тих, у кого сьогодні свято, та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.



На Волині 15 листопада 1990 року зареєстрували газету "Справедливість".



Окрім того, 15 листопада 2003 року у Луцьку розпочала свою діяльність дизайн-студія "Панда".

