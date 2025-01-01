Білорусь передала Україні 114 цивільних - українців та білорусів





Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України, пише



Наймолодшому звільненому українцю виповнилося 25 років. Його дружину повернули під час попереднього звільнення в листопаді. Як розповіли в ГУР, звільнені українці є цивільними, яких у Білорусі обвинувачували в роботі на українські спецслужби.



За словами президента України Володимира Зеленського, серед звільнених — лише п’ятеро українців. Разом із ними Україні передали громадян Білорусі, яких ув’язнили з політичних мотивів.



Серед них — відомі білоруські громадські та політичні діячі, зокрема Марія Александрова, Віктор Бабаріко, журналістка Марина Золотова та інші. У ГУР зазначили, що після медичної допомоги вони за бажанням можуть відправитися до Польщі та Литви.



ГУР висловило вдячність Сполученим Штатам та президенту Дональду Трампу за допомогу з поверненням людей.



Нагадаємо, білоруське агентство «БЕЛТА» та британське інформаційне агентство Reuters повідомили, що Лукашенко після зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Джоном Коулом помилував 123 ув’язнених.



У Лукашенка пояснили, що рішення про помилування ухвалили в межах досягнутих домовленостей та на прохання президента США, а також у відповідь на скасування американських санкцій проти білоруського калію.



Раніше США скасували санкції проти білоруської авіакомпанії «Белавія» та дозволили операції щодо літаків, пов’язаних із Лукашенком.

