Європа бачить у «мирному плані» Трампа передумови для наступного вторгнення з Донеччини

Європа бачить у «мирному плані» Трампа передумови для наступного вторгнення з Донеччини
Європейські посадовці дедалі більше занепокоєні тим, що мирну угоду щодо України, яку посередницьки просувають США, Росія може використати у власних інтересах — як шлях до повторного вторгнення на території на сході країни, зокрема в зруйнований війною регіон Донбасу.

Про це пише LB.ua з посиланням на Bloomberg.

Побоювання, які стали одним із головних каменів спотикання в нещодавніх переговорах, полягають у тому, що запропонований США план створення демілітаризованої зони може дати Кремлю прикриття для розгортання прихованих сил у спірному районі, розповіли джерела, обізнані з питанням.

За їхніми словами, Кремль може вдатися до гібридних методів, зокрема так званих операцій «під чужим прапором», щоб підірвати гарантії безпеки США і створити привід для нового вторгнення.

Контроль над територіями залишається ключовим питанням переговорів між Вашингтоном, Києвом і Москвою. Росія вимагає виведення українських військ із Донецької та Луганської областей, тоді як Україна відмовляється поступатися землею. Обговорюються різні варіанти — від спеціального управління чи «вільної економічної зони» до демілітаризованого статусу регіону.

У Європі наголошують, що будь-яке відведення українських військ може створити нові ризики безпеці, а головне завдання Заходу — не допустити, щоб мирна угода заклала механізми для реваншу Росії. Київ, зі свого боку, наполягає на збереженні територіальної цілісності та отриманні чітких і надійних гарантій безпеки від союзників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині двох водіїв деблокували з понівечених після ДТП автівок
Сьогодні, 12:00
Європа бачить у «мирному плані» Трампа передумови для наступного вторгнення з Донеччини
Сьогодні, 11:21
Після аварії на ЧАЕС допомагав лікувати людей в радіаційній зоні: історія медика-переселенця, що живе в Луцьку
Сьогодні, 10:23
Білорусь передала Україні 114 цивільних - українців та білорусів
Сьогодні, 09:07
49-річний боєць із Луцька, якому амутували обидві ноги, вчиться ходити заново і збирає донати на трицикл
Сьогодні, 08:20
Медіа
відео
1/8