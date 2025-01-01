На Волині двох водіїв деблокували з понівечених після ДТП автівок
Сьогодні, 12:00
У Луцькому районі рятувальники надали допомогу людям, які потрапили в ДТП.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні о 08:17 на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Озерце Луцького району, де зіткнулися два автомобілі.
На місце події оперативно прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та Аварійно-рятувальної частини м. Луцька.
Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували двох водіїв із понівечених автівок та передали їх медикам.
