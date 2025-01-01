На Волині двох водіїв деблокували з понівечених після ДТП автівок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні о 08:17 на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Озерце Луцького району, де зіткнулися два автомобілі.



На місце події оперативно прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та Аварійно-рятувальної частини м. Луцька.



Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували двох водіїв із понівечених автівок та передали їх медикам.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі рятувальники надали допомогу людям, які потрапили в ДТП.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні о 08:17 на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Озерце Луцького району, де зіткнулися два автомобілі.На місце події оперативно прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та Аварійно-рятувальної частини м. Луцька.Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували двох водіїв із понівечених автівок та передали їх медикам.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію