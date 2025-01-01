На Волині двох водіїв деблокували з понівечених після ДТП автівок

У Луцькому районі рятувальники надали допомогу людям, які потрапили в ДТП.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні о 08:17 на лінію 101 надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в селі Озерце Луцького району, де зіткнулися два автомобілі.

На місце події оперативно прибули рятувальники 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ківерці та Аварійно-рятувальної частини м. Луцька.

Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували двох водіїв із понівечених автівок та передали їх медикам.
