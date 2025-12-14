США готові надати Україні гарантії безпеки на основі 5 статті НАТО, - Axios

США можуть надати Україні гарантії безпеки подібні до тих, які передбачає 5 стаття Договору про НАТО, які будуть затверджені Конгресом і матимуть обов'язкову силу.

Про це повідомляє Axios з посиланням на американського посадовця, "Європейська правда".

Як зазначається, переговори щодо гарантій безпеки, які Україна отримає від США та Європи, досягли значного прогресу.

Американський високопосадовець заявив, що адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО, яка буде схвалена Конгресом і матиме юридичну силу.

"Ми хочемо надати українцям гарантію безпеки, яка, з одного боку, не буде "порожнім чеком", а з іншого – буде достатньо сильною. Ми готові направити її до Конгресу для голосування", – заявив американський посадовець.

Він заявив, що буде укладено три окремі угоди про мир, гарантії безпеки та відбудову, і що останні переговори вперше дали українцям "повне бачення наступного дня".

За словами американського посадовця, переговори щодо післявоєнного економічного та відновлювального пакету проходять успішно.

"Коли люди бачать, що вони отримають, а не тільки те, що вони віддадуть, вони більш охоче рухаються вперед", – сказав він.

"Згідно з поточною пропозицією, війна закінчиться тим, що Україна збереже суверенітет над 80% своєї території, отримає найбільшу і найсильнішу гарантію безпеки, яку вона коли-небудь отримувала, і отримає дуже значний пакет процвітання", – додав посадовець.

The Wall Street Journal писало, що спеціальний посланець американського президента Стів Віткофф зустрінеться з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським у Берліні.

Запрошення американців на зустріч у Берліні надійшло після напруженої телефонної розмови в середу між Мерцом, Емманюелем Макроном, Кіром Стармером та Дональдом Трампом, під час якої сторони намагалися подолати розбіжності щодо напрямку мирних зусиль.

Пізніше Трамп визнав існування суперечок, сказавши, що під час розмови лунали "досить сильні слова", що підкреслює розбіжності щодо підходу, який підтримують США.

