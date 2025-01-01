Рада найближчим часом має напрацювати варіанти проведення виборів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій у питанні виборів, та додав, що Рада найближчим часом має напрацювати варіанти їх проведення.

Як передає Укрінформ, про це глава держави повідомив, відповідаючи на запитання журналістів.

«Найголовніше, (…) я не тримаюся за крісло. Я вважаю, що Україна повинна бути готовою до будь-якого розвитку подій. Я попросив, щоб партнери допомогли щодо безпекової ситуації, якщо будуть вибори, і сказав, щоб депутати підготували варіанти, як це запровадити, якщо буде так розвиватися ситуація. Вони повинні напрацювати найближчим часом варіанти проведення виборів», - наголосив Зеленський.

Він також зауважив, що отримував сигнали від США та від президента Трампа щодо виборів Президента України. «Чи це сигнали тільки від Сполучених Штатів Америки, чи від російської сторони - не хочу зараз це коментувати», - зазначив глава української держави.

Як повідомлялося, в інтервʼю Politico напередодні Трамп заявив, що настав «важливий час» для того, щоб Україна провела президентські вибори - попри війну з Росією, яка триває.

