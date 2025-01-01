На Волині знайшли вбиту самку лося

На Волині знайшли вбиту самку лося
Поблизу автодороги М-19 виявили тіло загиблої самки лося. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка з'ясовуватиме обставини загибелі тварини.

Про це 14 грудня повідомили в Держекоінспекції Волині, пише Суспільне.

Загиблу тварину знайшли під час здійснення заходів контролю у сфері охорони та використання об’єктів тваринного світу на території Волинської області між селами Трилісці та Линівка, неподалік автодороги сполученням Луцьк — Ковель.

Наразі триває встановлення всіх обставин події для подальшого реагування відповідно до вимог чинного законодавства та проводяться відповідні процесуальні дії.

У Державній екологічній інспекції у Волинській області наголошують, що охорона об’єктів тваринного світу, у тому числі видів, занесених до Червоної книги України, перебуває на особливому контролі та закликають громадян бути уважними на автошляхах, дотримуватися швидкісного режиму та повідомляти відповідні служби у разі виявлення подібних фактів.

