На Волині знайшли вбиту самку лося





Про це 14 грудня повідомили в Держекоінспекції Волині, пише



Загиблу тварину знайшли під час здійснення заходів контролю у сфері охорони та використання об’єктів тваринного світу на території Волинської області між селами Трилісці та Линівка, неподалік автодороги сполученням Луцьк — Ковель.



Наразі триває встановлення всіх обставин події для подальшого реагування відповідно до вимог чинного законодавства та проводяться відповідні процесуальні дії.



У Державній екологічній інспекції у Волинській області наголошують, що охорона об’єктів тваринного світу, у тому числі видів, занесених до Червоної книги України, перебуває на особливому контролі та закликають громадян бути уважними на автошляхах, дотримуватися швидкісного режиму та повідомляти відповідні служби у разі виявлення подібних фактів.

