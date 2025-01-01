Мерц заявив, що росія не зупиниться на Україні, бо хоче відновити СРСР

Фрідріх Мерц застеріг, що глава рф володимир путін не зупиниться на Україні, й закликав європейців відстоювати свої інтереси, як це роблять США.



Про це він сказав на партійній конференції Християнсько-соціального союзу в Мюнхені, пише



«путін не зупиниться. І якщо Україна впаде, він не зупиниться», — заявив Мерц.



На його думку, мета російського лідера — «фундаментальна зміна кордонів у Європі» та відновлення Радянського Союзу в його колишніх кордонах. Політик зауважив, що це становить «масштабну загрозу, включно з військовою загрозою, для країн, які колись належали до імперії».



На тлі цього він наголосив, що подальша допомога Україні та європейська єдність є пріоритетами у зовнішній та безпековій політиці Німеччини. Мерц додав, що також вкрай важливо зберегти НАТО «якомога довше».



Як вважає канцлер, поспішний вступ кількох держав у Першу світову війну був неправильною історичною аналогією для політики щодо росії. «Ймовірно, було б доречніше використати 1938 рік як історичну аналогію», — зазначив він.



У той час Адольф Гітлер відчув підживлення для своїх експансіоністських амбіціях завдяки політиці умиротворення з боку інших європейських держав, а вже за рік розпочав Другу світову війну.



Крім того, Мерц заявив, що європейці повинні готуватися до «фундаментальних змін у трансатлантичних відносинах».



«Десятиліття Pax Americana значною мірою завершилися для нас у Європі, а також для нас у Німеччині», — впевнений він.



За словами канцлера, ця ситуація має спонукати європейців замислитися над власними силами та розширити свої оборонні можливості, щоб вони діяли як стримувальний фактор проти агресивної поведінки росії. Також, вважає він, європейці, як і американці зараз, мають переслідувати власні інтереси.



Нагадаємо, голова Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявляв, що росія зможе напасти на НАТО до кінця десятиліття. Однак згодом він припустив, що якщо російсько-українська війна завершиться раніше ніж до 2029 чи 2030 років, москва зможе раніше використати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози Європі.



Тим часом Wall Street Journal з’ясував, що близько двох із половиною років тому 12 високопоставлених німецьких офіцерів зібралися в берлінському військовому комплексі, щоб опрацювати секретний план дій на випадок війни з росією. Тепер вони працюють над реалізацією, зокрема, логістичних рішень.

