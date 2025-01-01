Стипендії для студентів збільшать удвічі у наступному році
Сьогодні, 17:03
У держбюджеті на 2026 рік заклали 6,6 млрд грн на стипендії студентам. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж торік.
Нові суми почнуть виплачувати з 1 вересня 2026 року. Відповідний документ 3 грудня затвердили у Верховній Раді, пише misto.media.
З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:
стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;
стипендія Верховної Ради України — з 4 400 грн до 8 800 грн;
стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 грн до 8 000 грн;
мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;
підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 грн до 5 820 грн;
стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;
стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 710 грн до 7 420 грн.
Для студентів коледжів виплати теж збільшать:
стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;
стипендія Верховної Ради України — з 3 320 грн до 6 640 грн;
мінімальна академічна стипендія — з 1 510 грн до 3 020 грн;
підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 197 грн до 4 394 грн;
стипендія за галузевим принципом — з 1 930 грн до 3 860 грн;
стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 2 809 грн до 5 618 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Нові суми почнуть виплачувати з 1 вересня 2026 року. Відповідний документ 3 грудня затвердили у Верховній Раді, пише misto.media.
З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:
стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;
стипендія Верховної Ради України — з 4 400 грн до 8 800 грн;
стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 грн до 8 000 грн;
мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;
підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 грн до 5 820 грн;
стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;
стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 710 грн до 7 420 грн.
Для студентів коледжів виплати теж збільшать:
стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;
стипендія Верховної Ради України — з 3 320 грн до 6 640 грн;
мінімальна академічна стипендія — з 1 510 грн до 3 020 грн;
підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 197 грн до 4 394 грн;
стипендія за галузевим принципом — з 1 930 грн до 3 860 грн;
стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 2 809 грн до 5 618 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Стипендії для студентів збільшать удвічі у наступному році
Сьогодні, 17:03
Чи є на Волині вірогідність виникнення землетрусів
Сьогодні, 15:30