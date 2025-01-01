Стипендії для студентів збільшать удвічі у наступному році





Нові суми почнуть виплачувати з 1 вересня 2026 року. Відповідний документ 3 грудня затвердили у Верховній Раді, пише



З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:



стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;



стипендія Верховної Ради України — з 4 400 грн до 8 800 грн;



стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 грн до 8 000 грн;



мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;



підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 грн до 5 820 грн;



стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;



стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 710 грн до 7 420 грн.



Для студентів коледжів виплати теж збільшать:



стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;



стипендія Верховної Ради України — з 3 320 грн до 6 640 грн;



мінімальна академічна стипендія — з 1 510 грн до 3 020 грн;



підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 197 грн до 4 394 грн;



стипендія за галузевим принципом — з 1 930 грн до 3 860 грн;



стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 2 809 грн до 5 618 грн.

