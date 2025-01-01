Чи є на Волині вірогідність виникнення землетрусів





Про це Іван Толчонов. У відповідь на інформаційний запит він також розповів про те, чи є вірогідність виникнення землетрусу у Волинській області та що їх може спричинити.



Землетруси з сусідніх областей за останні 5 років та їх вплив на Волинь



Сусідні райони з Волинською областю — Рівненська, Львівська та Тернопільська області, західні райони Польщі — загалом належать до зони низькопомірної сейсмічності, сказав Іван Толчонов. Локальні поштовхи переважно слабкі, які швидко згасають на відстані й не відчутні для жителів Волині.



Найбільш потужні землетруси, які реєструвались із сусідніх областей за останні п’ять років:



23 вересня 2021 року в Тернопільській області інтенсивністю 5 балів(помірний землетрус.);



21 лютого 2022 року у Львівській області інтенсивністю 3 бали;



27 вересня 2025 року з прикордонного району Польща/Україна, східне воєводство інтенсивністю від 2-3 балів.



Хвиля від перелічених землетрусів на Волині становила 1-2 бали, яку можна зафіксувати лише за допомогою спеціальних вимірювальних приладів, а люди не відчувають її сили.



Чому вірогідність виникнення землетрусу на Волині мінімальна



Як зазначили у центрі, за період проведення сейсмічних спостережень, працівники не реєстрували жодного випадку землетрусу, який виникнув через рух земної кори безпосередньо у Волині. Також відсутні історичні відомості про сейсмічні події на зазначеній території.



Усе тому, що регіон розташований на стабільній Східноєвропейській платформі, яка є однією з найбільших структур на Землі та на якій немає великих активних розломів, які б могли породжувати часті й сильні землетруси. Також Волинь знаходиться далеко від сейсмоактивних зон, такі як гори Вранча, Кримсько-Чорноморська та Закарпатська зона.



Тому Волинська область є одним із регіонів України, які найменш схильні до землетрусів. Основна сейсмічна загроза для Волині полягає не в місцевих явищах, а в можливості відчувати поштовхи від потужних землетрусів, що виникають за межами області.



Зі слів Івана Толчонова, потенційно можливий рівень поштовхів на території області — до 6 з 12 балів. Серед одних з чинників виникнення слабких коливань на Волині є активність зони Вранча (Румунія), розташованої на стику Південних та Східних Карпат. Як розповіли у ГЦСК, найбільш потужні землетруси у горах відбулись у 1940, 1977 та 1986 роках. Тоді до Волині доходили поштовхи інтенсивністю 3-4 бали.



Землетруси із зони Вранча, які реєструються протягом останніх років, не відчуваються населенням та не несуть загрози для інфраструктури області, додав Іван Толчонов.



Як оцінюють наслідки землетрусу



Як розповів начальник ГЦСК, для оцінки наслідків землетрусу фахівці у своїй роботі використовують шкалу MSK-64 та шкалу Ріхтера.



Перша оцінює силу землетрусу за його впливом на людей, споруди та природні об’єкти та вимірюється у балах від 1-12, де 1 бал означає, що вплив землетрусу не відчувається, а 12 — повне руйнування.



Шкала базується на трьох типах спостережень:



реакція людей — відчуття, поведінка, рівень паніки;



пошкодження будівель — оцінюються будівлі різних типів, класифіковані за міцністю;



зміни в природі — тріщини в землі, зсуви, зміна рівня води в озерах та річках, поведінка тварин.



Друга є магнітудною шкалою, яка оцінює кількість енергії, що виділяється у джерелі землетрусу.

