Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 15 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 15 грудня

Луцьк

Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.

Область

Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

