Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 15 грудня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 15 грудня



Луцьк



Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 15 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 4-6° тепла.Хмарна погода з проясненням. Без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію