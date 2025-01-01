У Луцьку пенсіонер здавав квартиру для інтиму: його судили





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пишуть



Із квітня до серпня 2025 року Андрій А. утримував місця розпусти у своїй квартирі. Там чоловіки і жінки могли задовольнити статеві потреби. Поліцейські під час обшуку вилучили інтимні іграшки, презервативи і жіночу білизну. Також чоловік сам шукав клієнтів і завозив до квартири.



Вчинок кваліфікували за статтею 302 КК України (створення та утримання місць розпусти). На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав.



Як зазначив, створив місце для надання послуг інтимного характеру іншим особам. Пенсіонер вперше притягується до криміналу, характеризується посередньо, має на утриманні неповнолітню дитину.



Суд призначив Андрієві А. штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Ще 5348 гривень він сплатить за проведення експертиз.

