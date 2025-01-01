У Луцькому районі в матері загиблого на війні Героя «вкрали пам'ять» про сина
Сьогодні, 21:15
У Луцькому районі в матері загиблого на війні Героя «вкрали пам'ять» про сина – молоде дерево, яке він посадив біля домівки ще за життя.
Щемливий допис опублікувала мати захисника Марія Васильчук в соцмережах, пише "Конкурент".
У селі Дідичі Олицької громади невідомі вирвали з корінням і вкрали деревце, посаджене за життя загиблим на війні Героєм Юрієм Кошинським. Молода груша була згадкою про сина для згорьованої матері – вона берегла і доглядала її.
«Біля хати, що знаходяться на вулиці Незалежності, 69, росло деревце – груша. Єдине молоде фруктове дерево, посаджене моїм сином-Героєм Кошинським Юрієм, який загинув за щасливе і спокійне життя кожного з нас. Я берегла і доглядала цю грушу, як пам'ять про сина. Хотіла, щоб вона родила соковиті плоди для людей, щоб люди їли їх і згадували, що це дерево посадив мужній Воїн з позивним Кощей, молодший сержант, командир стрілецького відділення, який героїчно загинув у нерівному бою з ворогом і який посмертно народжений високою державною нагородою – орденом "За мужність"», – йдеться в дописі.
Жінка звертається до крадіїв, які завдали їй болю своїм вчинком.
«Скажіть мені, хто із вас такий голодний, що вирвав з корінням і забрав собі навіть не дерево, а пам'ять про людину? Скажіть, хто? Я куплю вам фруктів. На честь загиблих воїнів люди насаджують алеї, закладають парки. А ви крадете те дерево, яке власноруч посадив Захисник. Де ваша совість, люди? Ви кричите “Героям слава!”, а самі паплюжите пам’ять Героя! І мені, матері, яка гасить свій невимовний біль кожним тихим спогадом про втрачену дитину, ви плюєте в душу…» – написала мама захисника Марія Васильчук.
Жінка висловила сподівання, що ті, хто зробив це, почують її і, так само вночі, як і вирвали, посадить те дерево на місце.
«Цей допис не про матеріальне. Цей допис про те, як люди перестають бути людьми…» – зазначила вона.
Мама захисника додала, що на могилі сина ще й досі лежить єдина вціліла грушечка з того деревця. Всі інші вкрали з дерева ще влітку.
