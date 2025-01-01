У Ковелі запланували створити майстерню гончарства

Ковельський молодіжний центр «Місто ідей» долучився до проєкту «Стартуй: соціальне підприємництво в молодіжному центрі».

У межах програми 8 команд з різних регіонів країни пройшли навчання та запустили власні соціальні підприємства . Серед них і Ковельський молодіжний центр «Місто ідей», який запустив майстерню гончарства та виробництва сувенірної продукції «Твори своє». У планах — організовувати майстеркласи та виготовляти сувенірну продукцію, передає misto.media.

Наразі молодіжні центри перебувають на етапі підписання контрактів. За результатами, кожен МЦ отримає грантове фінансування на реалізацію бізнес-планів обсягом 15 000 євро кожен.

Результатом проєкту став запуск сайту, де зібрали інформацію для тих, хто прагне розвивати соціальне підприємництво у своїй громаді.

На платформі можна знайти:
детальний опис етапів та досягнень проєкту;

історії успіху команд-учасниць;

практичний посібник зі створення соціального підприємництва;

відгуки молодіжних центрів;

відповіді на найпоширеніші запитання.

Проєкт реалізували ГО «Молодіжна Платформа» спільно зі школою усвідомленого підприємництва School of ME. Ініціатива стала можливою завдяки партнерству з Міністерством закордонних справ Литовської Республіки та Литовського представництва CPVA, а також за підтримки Міністерства молоді та спорту України та фінансової підтримки Європейського Союзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гончарство, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Бо мене буде гризти!» — крадіжка іграшки з Golden Waffles: відео зі звуком розсмішило мережу
У Луцьку виявили фальсифіковане масло? Споживачі обурені
Змова на аукціонах: компанії двох волинських депутатів занесли до «чорного списку» АМКУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі запланували створити майстерню гончарства
Сьогодні, 22:12
У Луцькому районі в матері загиблого на війні Героя «вкрали пам'ять» про сина
Сьогодні, 21:15
У Луцьку пенсіонер здавав квартиру для інтиму: його судили
Сьогодні, 20:38
Чому варто замислитися про КАСКО вже сьогодні
Сьогодні, 20:12
Якою буде погода у Луцьку та на Волині завтра, 15 грудня
Сьогодні, 20:00
Медіа
відео
1/8