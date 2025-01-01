У Ковелі запланували створити майстерню гончарства
Сьогодні, 22:12
Ковельський молодіжний центр «Місто ідей» долучився до проєкту «Стартуй: соціальне підприємництво в молодіжному центрі».
У межах програми 8 команд з різних регіонів країни пройшли навчання та запустили власні соціальні підприємства . Серед них і Ковельський молодіжний центр «Місто ідей», який запустив майстерню гончарства та виробництва сувенірної продукції «Твори своє». У планах — організовувати майстеркласи та виготовляти сувенірну продукцію, передає misto.media.
Наразі молодіжні центри перебувають на етапі підписання контрактів. За результатами, кожен МЦ отримає грантове фінансування на реалізацію бізнес-планів обсягом 15 000 євро кожен.
Результатом проєкту став запуск сайту, де зібрали інформацію для тих, хто прагне розвивати соціальне підприємництво у своїй громаді.
На платформі можна знайти:
детальний опис етапів та досягнень проєкту;
історії успіху команд-учасниць;
практичний посібник зі створення соціального підприємництва;
відгуки молодіжних центрів;
відповіді на найпоширеніші запитання.
Проєкт реалізували ГО «Молодіжна Платформа» спільно зі школою усвідомленого підприємництва School of ME. Ініціатива стала можливою завдяки партнерству з Міністерством закордонних справ Литовської Республіки та Литовського представництва CPVA, а також за підтримки Міністерства молоді та спорту України та фінансової підтримки Європейського Союзу.
