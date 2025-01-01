У Ковелі запланували створити майстерню гончарства





У межах програми 8 команд з різних регіонів країни пройшли навчання та запустили власні соціальні підприємства . Серед них і Ковельський молодіжний центр «Місто ідей», який запустив майстерню гончарства та виробництва сувенірної продукції «Твори своє». У планах — організовувати майстеркласи та виготовляти сувенірну продукцію, передає



Наразі молодіжні центри перебувають на етапі підписання контрактів. За результатами, кожен МЦ отримає грантове фінансування на реалізацію бізнес-планів обсягом 15 000 євро кожен.



Результатом проєкту став запуск сайту, де зібрали інформацію для тих, хто прагне розвивати соціальне підприємництво у своїй громаді.



На платформі можна знайти:

детальний опис етапів та досягнень проєкту;



історії успіху команд-учасниць;



практичний посібник зі створення соціального підприємництва;



відгуки молодіжних центрів;



відповіді на найпоширеніші запитання.



Проєкт реалізували ГО «Молодіжна Платформа» спільно зі школою усвідомленого підприємництва School of ME. Ініціатива стала можливою завдяки партнерству з Міністерством закордонних справ Литовської Республіки та Литовського представництва CPVA, а також за підтримки Міністерства молоді та спорту України та фінансової підтримки Європейського Союзу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський молодіжний центр «Місто ідей» долучився до проєкту «Стартуй: соціальне підприємництво в молодіжному центрі».У межах програми 8 команд з різних регіонів країни пройшли навчання та запустили власні соціальні підприємства . Серед них і Ковельський молодіжний центр «Місто ідей», який запустив майстерню гончарства та виробництва сувенірної продукції «Твори своє». У планах — організовувати майстеркласи та виготовляти сувенірну продукцію, передає misto.media Наразі молодіжні центри перебувають на етапі підписання контрактів. За результатами, кожен МЦ отримає грантове фінансування на реалізацію бізнес-планів обсягом 15 000 євро кожен.Результатом проєкту став запуск сайту, де зібрали інформацію для тих, хто прагне розвивати соціальне підприємництво у своїй громаді.На платформі можна знайти:детальний опис етапів та досягнень проєкту;історії успіху команд-учасниць;практичний посібник зі створення соціального підприємництва;відгуки молодіжних центрів;відповіді на найпоширеніші запитання.Проєкт реалізували ГО «Молодіжна Платформа» спільно зі школою усвідомленого підприємництва School of ME. Ініціатива стала можливою завдяки партнерству з Міністерством закордонних справ Литовської Республіки та Литовського представництва CPVA, а також за підтримки Міністерства молоді та спорту України та фінансової підтримки Європейського Союзу.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію