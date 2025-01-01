Як відключатимуть світло 15 грудня: оприлюднено графіки
14 грудня, 23:19
В Україні 15 грудня продовжать діяти графіки відключення світла для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості. Відключення обіцяють не в усіх регіонах.
Про це повідомляє "Укренерго".
Зазначається, що графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів будуть застосовуватися у більшості регіонів України протягом усієї доби. Паралельно будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.
В "Укренерго" вказали, що причини обмежень - наслідки атак Росії на українську енергетику. При цьому знову не публікується кількість одночасно задіяних у відключеннях черг.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою - дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - сказано у повідомленні.
