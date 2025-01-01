Курс валют на 15 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк встановив офіційний курс валют на понеділок, 15 грудня. Долар втратив ще 8 коп. Євро втратило 5 коп. Польський злотий залишився без змін.
Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США — 42,19 (-8 коп.)
Курс євро
1 євро — 49,46 (-5 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий — 11,71 (0 коп.)
