Курс валют на 15 грудня: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США — 42,19 (-8 коп.)



Курс євро

1 євро — 49,46 (-5 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий — 11,71 (0 коп.)

